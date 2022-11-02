محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب

كفر الشيخ -محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، موقع إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) على مساحة 2350 مترا، والأعمال الجارية لترميم قصر الملك فؤاد.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب (Creativa) يهدف إلى تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلاً عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديداً قصر الملك فؤاد، والحفاظ على قيمته التاريخية، مضيفاً أنه يأتى ذلك في ضوء استراتيجية الدولة لتحفيز التدريب والإبداع وريادة الأعمال على مستوي الجمهورية، وذلك من خلال توفير مساحات مخصصة داخل المحافظات والجامعات الحكومية لتصبح مقار لاستضافة أنشطة التدريب والإبداع ويسمي مركز مصر الرقمية للتدريب والابداع (Creativa).

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن القيادة تولي اهتماماً كبيرا من خلال الهيئة العامة للآثار، بترميم المباني الآثرية والتاريخية للمحافظة على الطابع الحضاري والتراث للدولة المصرية وكذلك تطوير وتنمية المجتمع المصري للاستفادة من العلوم التكنولوجية الحديثة، لافتأً إلى أن إرادة الآثار قد تلقت مع إرادة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا الغرض متمثلاً فى تحويل قصر الملك فؤاد والمسجل ضمن الآثار الإسلامية.