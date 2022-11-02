محافظ دمياط: إطلاق مبادرات بين المحافظة والتجار لطرح السلع بأسعار مخفضة

دمياط معتز الشربينى

أشادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالمقترحات التى تقدم بها بعض التجار للتعاون مع المحافظة بإطلاق مبادرات لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث جاء ذلك خلال لقائها معهم اليوم، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعلى الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية لمناقشة آليات التنفيذ.

هذا وقد أكدت محافظ دمياط على ضرورة تكاتف الجهود لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته والتخفيف عن كاهلهم، وذلك باعتباره واجباً على الجميع، وأشارت إلى جهود المحافظة لمتابعة منظومة العمل داخل الأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعارها المقررة، مؤكدة أنه يتم إتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها.

فيما ناشدت الدكتورة منال عوض تجار دمياط بعدم إخفاء السلع أو المغالاة فى أسعارها، كما أكدت أن المحافظة تعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات والمجتمع المدنى لخدمة أبناء المحافظة.