محافظ بنى سويف يوجه التضامن والصحة بدعم مواطن أصيب حادث أفقده القدرة على العمل

بنى سويف هانى فتحى

استجاب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لحالة إنسانية لأحد المواطنين من مركز الفشن، والذي تعرض لحادث أثناء عمله خارج البلاد، أفقده القدرة على العمل، حيث وجه المحافظ بسرعة توفير الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم والرعاية الصحية لحالة المواطن، ومراعاة لظروفه الصحية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذى عقده المحافظ اليوم الأربعاء، فى حضور محمد بكري رئيس مركز ومدينة الفشن، ومها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، وأمل حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لمشكلة المواطن المقيم بقرية تلت، موضحاً أنه أثناء عمله بالمملكة العربية السعودية، تعرض لحادث أليم، تسبب في بتر القدم الأيسر والذراع الأيسر وإصابته بعجز في الذراع الأيمن، مما جعله غير قادر على العمل، خاصة أنه العائل الوحيد لأسرته التي تتكون من الزوجة وطفلين.

وكلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بسرعة توفير كشك للمواطن وتيسير إجراءات استخراج الترخيص ، والتنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير البضاعة والمستلزمات المطلوبة،مع تكليف التضامن بسرعة انهاء إجراءات حصول الأسرة على معاش من برنامج تكافل وكرامة ، فضلاً عن توجيهاته لوكيل وزارة الصحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لاستكمال العلاج وتوفير الرعاية الصحية المطلوبة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة.