محافظ بنى سويف يتابع أنشطة وحدة السكان فى مجال الحد من الزيادة السكانية

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نتائج وفعاليات الجهود التي تنفذها وحدة السكان على مستوى مراكز المحافظة، للوقوف عن متطلبات تنفيذ خطة الدولة التنموية والتى من أهم محاورها مواجهة الزيادة السكانية المطردة، بجانب القضايا السكانية المختلفة، وجهود تحسين الخصائص السكانية، في إطار الاستراتيجية المصرية ورؤيتها 2030، لاسيما فى محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، وذلك بالتوازى مع الجهود التنموية والخدمية المنفذة في مختلف القطاعات.

وشدد المحافظ على أهمية مواصلة جهود اللجان المعنية التي تم تشكيلها بكل مركز لتختص بكافة بملف جهود الحد من الزيادة السكانية، واستمرار هذه الجهود، للوصول إلى خطوات وأجندة عمل يشارك فيها كل الأطراف المعنية وذات الصلة، لتحقيق أفضل نتائج ممكنة بحسب الخطة التي تنفذها الدولة من خلال تعاون الوزارات المعنية والمحافظات ،مؤكداً دعمه لوحدة السكان وكافة الجهات المعنية والشريكة، وجهود المجتمع المدني في هذا الشأن، لاسيما وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التي تواجه أية جهود تنموية منفذة وأية أهداف تنموية منشودة.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الذي أعده قرني عبد الحليم مدير إدارة الإحصاءات المركزية "رئيس وحدة السكان" التى شكلها المحافظ، تحت إشراف مباشر من نائب المحافظ "بلال حبش" لزيادة تفعيل دور اللجان السكانية على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية ،وذلك في ضوء توجيهات الوزارة بتفعيل دور وحدات السكان بالمحافظات .

وأشار رئيس الوحدة إلى أنه تم "أمس "عقد ندوة للتوعية بالقضية السكانية بمركز ناصر ،شارك فيها 65 من أبناء المركز ، وحضرها على يوسف رئيس المدينة، ومحمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، وكامل أبو طالب مدير التعليم الفني بالإدارة، والدكتورة نبيلة فتحي سيد مدير إدارة تعليم ناصر ،الشيخ عبدالناصر طه أحمد إمام وخطيب مجمع عمر بن الخطاب، ومنتصر أحمد عبد اللطيف مدير الخدمات التربوية، وناصر محمود عبدالهادي نقيب مأذوني مركز ناصر، وإيناس صابر حسن مدير مدرسة الفنية بنات، والدكتور أسامة عبدالفتاح وكيل الإدارة الصحية بناصر.

وتضمنت الندوة شرح مفهوم الاستراتيجية القومية للسكان والتعريف بأهم محاورها، وعلاقة النمو السكاني بالجوانب الاقتصادية وأهمية إحداث التوازن بين الموارد والنمو السكاني، فضلا عن الإشارة إلى جهود الدولة في حل معظم المشاكل السكانية والبنية الأساسية ومناقشة التسرب من التعليم والزواج المبكر ،حيث أعد الندوة مكتب الخدمة الاجتماعية المدرسية بمدرسة الفنية بنات تحت إشراف الدكتورة فاطمة عمر وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة الصحية ووحدة السكان بمركز ناصر بإشراف من الأستاذ محفوظ حسين مقرر اللجنة بناصر.