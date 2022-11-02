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محافظ الوادي الجديد يُكرّم فريق "مركز شباب الخارجة" لتتويجه بطلًا لمراكز شباب الجمهورية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:41 ص
محافظ الوادي الجديد يُكرّم فريق "مركز شباب الخارجة" لتتويجه بطلًا لمراكز شباب الجمهورية تكريم الفريق
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لاعبي فريق مركز شباب الخارجة لكرة القدم وأعضاء الجهاز الفني في احتفاليةٍ كُبرى أُقيمت مساء أمس باستاد الخارجة الرياضي، احتفاءً بالفوز المُشرّف الذي حققه الفريق بتتويجه بطلًا لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته التاسعة، وذلك بحضور  حنان مجدي نائب المحافظ، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، والقيادات التنفيذية وأهالي المحافظة. 
 
و أُجريت القرعة العلنية ل 12 رحلة عمرة مقدمة من رجال الأعمال بالمحافظة للاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني. كما شمل الحفل تكريم ثلاثة من أبناء المحافظة الذين سجّلوا ما يزيد عن 50 رقم قياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في مجالات الرياضة المختلفة، وتكريم الطفل مينا أشرف لحصوله على المركز الأول بجائزة (عمار الشريعي للإبداع الموسيقي) بالدورة السادسة لمهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني. 
 
 

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