محافظ الوادي الجديد يعتمد المخططات التفصيلية لقرى مركز بلاط

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد خرائط المخططات التفصيلية لقرى مركز بلاط بعد صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتماد المخططات الاستراتيجية لها، بحضور المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأثنى المحافظ على جهود الإدارة العامة للتخطيط العمراني في إنجاز المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن المُحافظة وقراها في وقت قصير بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني، مُشيرًا أن هذا يُسهم في تحقيق التنمية العمرانية المأمولة وفق الاشتراطات المعمول بها في المدن العصرية.

فى سياق آخر، تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مركز إبداع مصر الرقمي بالخارجة، الجاري تجهيزه وتأثيثه بعد انتهاء أعمال الإنشاءات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترافقها المهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري.

واطمئنت على وصول الآثاث والتجهيز لوصول أجهزة الحاسب الآلي للمعامل وشددت على سرعة الإنتهاء من أعمال اللاندسكيب والإعداد لتجهيز مقر إدارة التحول الرقمي الملحقة بالمبنى وذلك استعدادًا لافتتاح المركز وإنطلاق الدورات التدريبية المقرر تنفذها .

جدير بالذكر أن مبنى مركز إبداع للتحول الرقمي بالخارجة تم إنشاءه في إطار خطة المحافظة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويضم المركز معامل الحاسب الآلي الخاصة بالتدريب، والإعلان عن الدورات التدريبية المقرر تنفذها لشباب الخريجين وشروط الإلتحاق بها، استعدادًا لافتتاح المركز ودخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة.