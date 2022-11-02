محافظ المنوفية: ضخ 170 طن أرز بجميع المنافذ والأسواق بالتنسيق مع التموين

المنوفية - فريق محافظات

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضخ (170) طن أرز بجميع المنافذ والأسواق خلال الأيام القادمة بكافة أرجاء المحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، يأتي هذا في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، جاء ذلك خلال تفقده عدد من منتجات السلع الغذائية أمام مقر ديوان عام المحافظة بهدف تلبية احتياجات المواطنين، بحضور نائبه محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، مدير عام إدارة التجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، رئيس حى غرب شبين الكوم.

وتفقد محافظ المنوفية سيارة منتجات السلع الغذائية التي تم توفيرها بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها علي المنافذ والمعارض بالمحافظة، والتي تضم أرز، سكر، كميات كبيرة من زيت الطعام والدقيق والمكرونة والدواجن واللحوم المجمدة، لإتاحة كافة السلع الأساسية بالكميات الكافية أمام المواطنين.

كما أشار محافظ المنوفية إلى أنه جاري تجهيز (15) معرضاً وشادراً بمختلف مراكز ومدن المحافظة بهدف توفير كافة السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مناسبة مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية للمواطن البسيط ودعماً للأسر الأكثر احتياجاً.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بمتابعة الحالة التموينية والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالأسواق والمنافذ التموينية ، فضلاً عن المرور الدوري على المعارض لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام المشاركين بالمعارض من أصحاب السلع والتجار لتوفير المواد الغذائية ، والاستمرار في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب في الأسعار ومنع احتكار أو حجب السلع عن المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية، أوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أنه تم تجهيز وإقامة عدد (3) شوادر بالتنسيق مع أصحاب السلاسل التجارية لبيع السلع الغذائية والتموينية بأسعار مخفضة بمركز ومدينة قويسنا، وذلك أمام محكمة قويسنا الجزئية، شارع العهد الجديد، الطريق الزراعى.