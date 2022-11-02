محافظ الشرقية يتفقد منفذ اللحوم الطازجة بالحسينية ومعرض السلع التموينية بأبو كبير

فريق المحافظات

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض اللحوم البلدية الطازجة والذى تقيمه رئاسة مركز الحسينية بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري تحت شعار (في حب مصر) والذي يأتي تنفيذاً لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وخدمة محدودي الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة عن السوق بسعر 140 جنيه للكيلو في حضور المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.

كما حرص المحافظ على تفقد منفذ بيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمدينة الحسينية للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها لتناسب محدودي الدخل ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأشاد المحافظ بمنتجات الشركة من حيث الجودة وانخفاض الأسعار والمشاركة مع محافظة الشرقية في تنفيذ كافة المبادرات التي تخدم محدودي الدخل والمواطن البسيط وتوفير كافة احتياجاته من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة اقل من المعروضة بالسوق.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد اجنحة معرض السلع التموينية والمواد الغذائية بمدينة أبو كبير يرافقه الأستاذ حمدي نصر رئيس المركز وذلك للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها أمام المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء وتيسيراً على المواطنين.



السلع التموينية



اللحوم



جولة المحافظ



المحافظ