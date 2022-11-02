محافظ الدقهلية يعلن إقامة مهرجان المنصورة المسرحى الإقليمى فبراير المقبل

فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، موافقة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، علي إقامة مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي، وفي دورته الثانية، وذلك تزامنا مع احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي في فبراير المقبل 2023م.

وأشار "مختار" إلى أنه تحدد إقامة المهرجان، ضمن أجندة المهرجانات لوزارة الثقافة خلال الفترة من 8 إلي 15 فبراير 2023 مع احتفالات محافظة الدقهلية بعيدها القومي.

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذا المهرجان فرصة كبيرة لتقديم الدعم والرعاية للموهوبين من أبناء الدقهلية وفي هذا الصدد وجه محافظ الدقهلية وكيل وزارة الثقافة بالمحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة الإعداد الجيد للمهرجان ليخرج بصورته المشرفة لمحافظة الدقهلية وان يحقق اهدافه المرجوة.

وثمن محافظ الدقهلية جهود وزارة الثقافة موجها الشكر والتقدير لوزيرة الثقافة علي دعمها ورعايتها للمهرجان علي أرض الدقهلية.