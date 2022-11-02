محافظ الدقهلية يطمئن المواطنين من احتمال انتشار رائحة الغاز لإلغاء خط الجامعة

أكدت محافظة الدقهلية أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق محافظة الدقهلية غدا الخميس الموافق 3 نوفمبر الجاري وبداية من الساعة الحادية عشر مساء" وحتى الساعة السابعة من صباح بعد غدا الجمعة الموافق 4 نوفمبر الجاري ، بتنفيذ أعمال إلغاء خط الغاز المعلق بكوبري جامعة المنصورة ، ونظرا للقيام بتنفيذ تلك الاعمال" قد"ينتج عن ذلك الامر انتشار رائحة غاز طبيعي.
وأضافت المحافظة أنه وجب التنويه لطمأنة العملاء من المواطنين ، وفي حالة وجود أي إستفسار فإنه يرجي الاتصال بأرقام الطوارئ بالشركة من خلال الخطوط الارضية علي رقم الخط الساخن (129) او من خلال الهاتف المحمول علي رقم (01006056364).
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