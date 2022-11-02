اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:32 م
أكرم القصاص
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محافظ الدقهلية يطمئن المواطنين من احتمال انتشار رائحة الغاز لإلغاء خط الجامعة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:16 م
محافظ الدقهلية يطمئن المواطنين من احتمال انتشار رائحة الغاز لإلغاء خط الجامعة محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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 أكدت محافظة الدقهلية أنه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ستقوم شركة غاز مصر العاملة بنطاق محافظة الدقهلية غدا الخميس الموافق 3 نوفمبر الجاري وبداية من الساعة الحادية عشر مساء" وحتى الساعة السابعة  من صباح بعد غدا الجمعة الموافق 4 نوفمبر الجاري ، بتنفيذ أعمال إلغاء خط الغاز المعلق بكوبري جامعة المنصورة ، ونظرا للقيام بتنفيذ تلك الاعمال" قد"ينتج عن ذلك الامر انتشار رائحة غاز طبيعي.
 
وأضافت المحافظة أنه وجب التنويه لطمأنة العملاء من المواطنين ، وفي حالة وجود أي إستفسار فإنه يرجي الاتصال بأرقام الطوارئ بالشركة من خلال الخطوط الارضية علي رقم الخط الساخن (129) او من خلال الهاتف المحمول علي رقم (01006056364).

الدقهليه

محافظ الدقهليه

شركة غاز مصر

انتشار رائحة الغاز



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