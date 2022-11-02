محافظ الدقهلية: وضعنا خطة لتطوير ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاربعاء مؤتمراً لمناقشة الخطة الرئيسية للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة ( 2022 ، 2042 ) ، ومشروع مصرف كتشينر بمشاركة وحضور الدكتوره ناهد اسكندر، مدير مشروع مصرف كتشينر بوزارة التنمية المحلية ، والدكتور أندي وايت مان رئيس مجلس إدارة شركة ( RWA ) للاستشارات البيئية ، وبوب ماركو فيتش استشاري بالشركة ، والدكتورة أمل زكريا مستشار وزير التنمية المحلية ، والدكتور عبده محمدين مدير عام إدارة البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظه ، والدكتور توفيق الخشن قائد فريق العمل ، والدكتور شكري حسين نائب قائد فريق العمل ، والمهندسة كامليا كمال منسق مشروع مصرف كتشينر بالمحافظة .

وأكد " المحافظ " علي ان القيادة السياسية تولي ملف المخلفات الصلبه أهمية كبيرة لما له من تأثير واضح ومباشر علي البيئة وعلي صحة المواطنين وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 وللحد من الملوثات البيئية التي تؤدي إلى تغير المناخ .

وأشار " مختار " الي أن الدولة انفقت ما يقرب من 1 مليار و 400 مليون جنيه في ملف تحسين البيئة بمحافظة الدقهلية من خلال عدد من المحاور وهم ( رفع المقالب العشوائية - إنشاء وتطوير مصانع تدوير المخلفات - انشاء مدفن صحي طبقا للاشتراطات البيئية - شراء معدات وآلات - انشاء جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره - انشاء إدارة متكاملة للمخلفات الصلبه ) .

كما أشار " المحافظ " الي أن الدقهلية أصبحت نموذج يحتذي به في إدارة منظومة المخلفات الصلبه والأولي في تطبيقها ونعمل عليها منذ 3 سنوات من خلال فريق عمل متكامل وكان لدينا عزيمة وإصرار حتي تم تنفيذه .

وقال " مختار " إن الدقهلية كان لها السبق في التعامل مع القضايا البيئية التي تؤثر في التغيرات المناخية من خلال انشاء مدافن صحية ونقل كافة المقالب العشوائية بنطاق المحافظه ، حيث تم إنشاء المدفن الصحي بقلابشو بأحدث التقنيات العلمية لضمان عدم حدوث أي انبعاثات .

وأضاف " المحافظ " أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة كافة مصانع التدوير لتستوعب الزيادة السكانية المستقبلية بطاقة استيعابية 5,600 طن يومي ، علما بأن إجمالي ما تنتجه المحافظة 3,200 طن يومي وتم مراعاة الزيادة السكانية المستقبلية .