محافظ الإسماعيلية يتابع توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار والقضاء على الاحتكار

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقرى المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس السكرتير العام واللواء هشام الطويل السكرتير المساعد واللواء هنرى إبراهيم معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ، والمهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة وأحمد منصور مدير مديرية التموين بالإسماعيلية ورؤساء المراكز والمدن و الأحياء ومديرى عموم الإصلاح الزراعى ومراقبة التعاون.

ووجَّه المحافظ، بتنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية خلال اجتماع مجلس المحافظين بضرورة متابعة ومراقبة الأسواق خلال هذه الفترة وتحقيق الانضباط وتوفير المنتجات والسلع التموينية، مع التأكيد على التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات التموينية المختلفة فى مراقبة الأسواق.

وشدد المحافظ، على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم، مع أى مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ فى سعرها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حياله، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بإخفاء السلع، أو المُبالغة في الأسعار، والمُضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.

ووجَّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة اليومية لحالة السوق وتفعيل الضبطية القضائية والتنسيق الكامل مع الإدارات التموينية لمراقبة الأسواق والمحال وجميع المنافذ وتحرير محاضر ضد المخالفين.



الاجتماع



جانب من الاجتماع



الاجتماع



جانب أخر من الاجتماع

كما كلف "بشارة" مديرية التموين بالمحافظة، بتكثيف الحملات علي المخازن وأماكن تخزين السلع لمنع الاحتكار وبالأخص السلع الاستراتيجية والأساسية والعمل على توفيرها للمواطنين بالأسعار المقررة وكذلك مراقبة أسعار السلع ومنع استغلال التجار برفع الأسعار بدون أي مبرر.

وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وكل الجهات المعنية وتحرير المحاضر بالمضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، والمتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر جميع السلع الأساسية، واستقرار الأسواق من خلال غرفة العمليات.

وشدد محافظ الإسماعيلية على مديرية الزراعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المزارعين الممتنعين عن توريد محصول الأرز الشعير بالشون المخصصة لذلك بمحافظة الإسماعيلية وتحرير محاضر للمخالفين بالإضافة إلى متابعة التصرف في قش الأرز ومنع حرقه وتحرير محاضر بيئية للمخالفين.

و أكد محافظ الإسماعيلية أنه لن يسمح باستغلال المواطن بالمحافظة خاصة في ظل الظروف العالمية من غلاء وأن توجيهات القيادة السياسية بالحرص على توفير حياة كريمة للمواطن وتوفير كافة احتياجاته تأتي في الاهتمام الأول دائمًا.