محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير دولة التشيك لدى القاهرة تعزيز سبل التعاون

الإسكندرية - جاكلين منير

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، إيفان جوكل سفير دولة التشيك بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

في البداية، رحب المحافظ بالسفير على أرض الإسكندرية، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وأبدى استعداد المحافظة للعمل على مزيد من التعاون وفتح فرص جديدة للاستثمار، ودعا لعمل لقاءات مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وكذلك الغرفة التجارية بالإسكندرية للتباحث في مجالات التبادل التجاري بين البلدين، وثمن المحافظ الجهود المبذولة مقترحا عمل إتفاقيات توأمة بين الإسكندرية وبعض المدن في دوله التشيك.

من جانبه، قدم السفير الشكر إلى المحافظ على حفاوة الاستقبال، مرحبا بزيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة خاصة فى المجال التجارى، كما أعلن عن رغبة دولته في زيادة التعاون في مجالات الثقافة والتعليم.