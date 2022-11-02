محافظ الأقصر يوجه بمراقبة الأسواق والمحلات لضبط أسعار السلع

الأقصر – أحمد مرعى

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تعليماته للجهات المعنية لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين.

كما أكد محافظ الأقصر، على ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة، ووجه محافظ الأقصر، بمتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية، وتحرير محاضر للمخالفين، ومتابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه يوجد منافذ ثابتة ومتنقلة ، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ومنافذ ( أمان) التابعة لوزارة الداخلية ، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية ، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأكد المحافظ، على عدم إعطاء الفرصة للتجار وأصحاب المحلات للمغالاة في الأسعار واستغلال المواطنين، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الاتصال بغرفة العمليات بالمحافظة 2374903، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو الاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588.