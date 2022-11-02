محافظ أسوان يتفقد 33 معدة وسيارة نظافة بتكلفة 85 مليون جنيه.. فيديو

أسوان – عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، صباح اليوم، الأربعاء، وصول عدد من المعدات ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى الحالي 2022 / 2023 من ضمن 33 معدة وسيارة نظافة مستهدف وصولهم مرحلياً بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، رافقه المهندس مصطفى جلال مسئول الحملات الميكانيكية.

وأعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته بضرورة التنوع في استخدام بعض المعدات مثل اللودرات سواء في النظافة العامة أو حملات إزالة التعديات أو ضمن خطة مجابهة تداعيات السيول، وفى إطار مواصلة المحافظة جهودها للارتقاء بمنظومة النظافة العامة بتنفيذ خطة الإصحاح والتحسين البيئي بمختلف المراكز والمدن.

وشدد على أهمية الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفني لها، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه المعدات والسيارات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها للحفاظ على سلامة المعدات من أي أعطال أو نسبة تهالك.