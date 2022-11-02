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محافظة بنى سويف تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين من التلاعب بالأسعار

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:35 ص
محافظة بنى سويف تخصص أرقاما لتلقى شكاوى المواطنين من التلاعب بالأسعار الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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خصصت محافظة بنى سويف أرقام وخطوط ساخنة لاستقبال وتلقي شكاوى المواطنين، عن كافة صور الغش التجاري، والمغالاة غير المبررة في أسعار السلع، ومحاولات احتكار السلع بكافة أنواعها، وخاصة السلع الأساسية والتموينية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية.

 

وقال المهندس وصفى عبدالله وكيل وزارة التموين، إنه تم تخصيص الأرقام التالية : رقم 01063329498 واتساب لغرفة عمليات المحافظة، و رقم 0822237132 خط ساخن لمديرية التموين، و رقم 0157777999 الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

 

من جانبه، كلف الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف وكيل الوزارة، بالإعلان عن خريطة منافذ البيع الثابتة والمتحركة فى القرى والمدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من الغرفة التجارية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز تنمية المشروعات والجمعيات الأهلية، مع زيادة الاستعاضات التموينية للتجار التموينين وذلك بحسب الأرصدة المتاحة.


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