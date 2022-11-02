اليوم السابع
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محافظة الجيزة: ضبط 2399 قضية تموينية بإجمالى 743 طنا خلال شهر

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:17 م
محافظة الجيزة: ضبط 2399 قضية تموينية بإجمالى 743 طنا خلال شهر محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

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تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط 2399 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 743 طنًا، في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول، مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 58 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 439 طنًا و28 الف لتر عبارة عن حلوي المولد وكيماويات زراعية وزيوت طعام وارز ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر ودهانات وسجائر ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي ومخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات البان وصلصة وخل تفاح وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 928 قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي 65 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط 9 قضايا تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت 53 طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة تم تجميعها والإستيلاء عليها. 

كما تم ضبط 1375 قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير 12 قضية لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وأرز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات 183 طن.


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الجيزة



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