"لم الشمل".. أهم قرارات وتوصيات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية.. إنفوجراف

رحب قادة الدول العربية المجتمعون بالجزائر، بمبادرة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، باختيار "لم الشمل" عنوانا للقمة العربية.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أهم قرارات وتوصيات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية.
القمة العربية
مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطينى
التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها وأولوياتها
مواصلة الجهود والمساعى الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها
القمة العربية
المطالبة برفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل سلطة الاحتلال
دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة
الإشادة بالجهود العربية المبذولة فى سبيل توحيد الصف الفلسطينى
القمة العربية
تعزيز العمل العربى المشترك لحماية الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل
رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها فى الشؤون الداخلية للدول العربية
دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحفظ الوحدة ويصون أمنها وأمن جوارها
دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسى
قيام الدول العربية بدور جماعى فى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية
القمة العربية
الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية فى العراق
تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية لصيانة أمنها واستقرارها
تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار
دعم جهود تحقيق حل سياسى بين جيبوتى وإريتريا فى الخلاف الحدودى وموضوع الأسرى
ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط
تفعيل دور جامعة الدول العربية فى الوقاية من النزاعات وحلّها
مضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادى العربى وفق رؤية شاملة
تضافر الجهود فى الاستجابة لتحديات الأمن الغذائى والصحى وفى الطاقة وتغيرات المناخ
بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولى
أهمية منتديات التعاون والشراكة بين الجامعة العربية ومختلف الشركاء الدوليين والإقليميين
مشاركة الدول العربية فى صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة ما بعد كورونا وحرب أوكرانيا
الالتزام بمبادئ عدم الانحياز والموقف العربى المشترك من حرب أوكرانيا استنادا لنبذ استعمال القوة وتفعيل خيار السلام
تثمين السياسة المتوازنة من تحالف "أوبك+" لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية
ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله
تثمين دور الدول العربية فى معالجة التحديات الكبرى للبشرية مثل تغيرات المناخ
دعم مصر مع استضافة قمة المناخ cop27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة
مساندة قطر التى تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
دعم استضافة المغرب للمنتدى العالمى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات
تأييد ترشيح مدينة الرياض السعودية لاستضافة معرض "إكسبو 2030"
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