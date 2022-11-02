"لم الشمل".. أهم قرارات وتوصيات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية.. إنفوجراف

رحب قادة الدول العربية المجتمعون بالجزائر، بمبادرة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، باختيار "لم الشمل" عنوانا للقمة العربية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أهم قرارات وتوصيات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية.



القمة العربية

مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطينى

التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها وأولوياتها

مواصلة الجهود والمساعى الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها



القمة العربية

المطالبة برفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل سلطة الاحتلال

دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة

الإشادة بالجهود العربية المبذولة فى سبيل توحيد الصف الفلسطينى



القمة العربية

تعزيز العمل العربى المشترك لحماية الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل

رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها فى الشؤون الداخلية للدول العربية

دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحفظ الوحدة ويصون أمنها وأمن جوارها

دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسى

قيام الدول العربية بدور جماعى فى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية



القمة العربية

الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية فى العراق

تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية لصيانة أمنها واستقرارها

تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار

دعم جهود تحقيق حل سياسى بين جيبوتى وإريتريا فى الخلاف الحدودى وموضوع الأسرى

ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط

تفعيل دور جامعة الدول العربية فى الوقاية من النزاعات وحلّها

مضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادى العربى وفق رؤية شاملة

تضافر الجهود فى الاستجابة لتحديات الأمن الغذائى والصحى وفى الطاقة وتغيرات المناخ

بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولى

أهمية منتديات التعاون والشراكة بين الجامعة العربية ومختلف الشركاء الدوليين والإقليميين

مشاركة الدول العربية فى صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة ما بعد كورونا وحرب أوكرانيا

الالتزام بمبادئ عدم الانحياز والموقف العربى المشترك من حرب أوكرانيا استنادا لنبذ استعمال القوة وتفعيل خيار السلام

تثمين السياسة المتوازنة من تحالف "أوبك+" لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله

تثمين دور الدول العربية فى معالجة التحديات الكبرى للبشرية مثل تغيرات المناخ

دعم مصر مع استضافة قمة المناخ cop27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة

مساندة قطر التى تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

دعم استضافة المغرب للمنتدى العالمى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

تأييد ترشيح مدينة الرياض السعودية لاستضافة معرض "إكسبو 2030"