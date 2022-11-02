اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"لم الشمل".. أهم قرارات وتوصيات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية.. إنفوجراف

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:31 م
"لم الشمل".. أهم قرارات وتوصيات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية.. إنفوجراف توصيات القمة العربية

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رحب قادة الدول العربية المجتمعون بالجزائر، بمبادرة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، باختيار "لم الشمل" عنوانا للقمة العربية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أهم قرارات وتوصيات إعلان الجزائر الصادر عن القمة العربية.

القمة العربية (1)
القمة العربية

 

مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطينى

التمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكل عناصرها وأولوياتها

مواصلة الجهود والمساعى الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها

القمة العربية (2)
القمة العربية

 

المطالبة برفع الحصار الإسرائيلى عن قطاع غزة وإدانة استخدام القوة من قبل سلطة الاحتلال

دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة

الإشادة بالجهود العربية المبذولة فى سبيل توحيد الصف الفلسطينى

القمة العربية (3)
القمة العربية

 

تعزيز العمل العربى المشترك لحماية الأمن القومى العربى بمفهومه الشامل

رفض التدخلات الخارجية بجميع أشكالها فى الشؤون الداخلية للدول العربية

دعم الجهود الهادفة لإنهاء الأزمة الليبية بما يحفظ الوحدة ويصون أمنها وأمن جوارها

دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسى

قيام الدول العربية بدور جماعى فى التوصل لحل سياسى للأزمة السورية

القمة العربية (4)
القمة العربية

 

الترحيب بتنشيط الحياة الدستورية فى العراق

تجديد التضامن مع الجمهورية اللبنانية لصيانة أمنها واستقرارها

تجديد الدعم لجمهورية الصومال الفيدرالية من أجل توطيد دعائم الأمن والاستقرار

دعم جهود تحقيق حل سياسى بين جيبوتى وإريتريا فى الخلاف الحدودى وموضوع الأسرى

ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط

تفعيل دور جامعة الدول العربية فى الوقاية من النزاعات وحلّها 

مضاعفة الجهود لتجسيد مشروع التكامل الاقتصادى العربى وفق رؤية شاملة

تضافر الجهود فى الاستجابة لتحديات الأمن الغذائى والصحى وفى الطاقة وتغيرات المناخ

بناء علاقات سليمة ومتوازنة بين المجموعة العربية والمجتمع الدولى

أهمية منتديات التعاون والشراكة بين الجامعة العربية ومختلف الشركاء الدوليين والإقليميين

مشاركة الدول العربية فى صياغة معالم المنظومة الدولية الجديدة ما بعد كورونا وحرب أوكرانيا

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الالتزام بمبادئ عدم الانحياز والموقف العربى المشترك من حرب أوكرانيا استنادا لنبذ استعمال القوة وتفعيل خيار السلام

تثمين السياسة المتوازنة من تحالف "أوبك+" لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية

ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابع تمويله

تثمين دور الدول العربية فى معالجة التحديات الكبرى للبشرية مثل تغيرات المناخ

دعم مصر مع استضافة قمة المناخ cop27 لأطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة

مساندة قطر التى تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 

دعم استضافة المغرب للمنتدى العالمى لتحالف الأمم المتحدة للحضارات

تأييد ترشيح مدينة الرياض السعودية لاستضافة معرض "إكسبو 2030"


القمة العربية

لم الشمل العربي

القمة العربية بالجزائر

توصيات القمة العربية



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