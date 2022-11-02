وذكرت هيئة الأركان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - " أن الشمال أطلق 4 صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الأصفر من إقليم شمال "بيونغ آن"، كما رصدت إطلاق كوريا الشمالية 3 صواريخ أخرى باليستية قصيرة المدى من موقع في مدينة "وونسان" الساحلية الشرقية أو حولها.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن بيونج يانج أطلقت أكثر من 10 صواريخ، بما في ذلك ما يُفترض أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى وصواريخ أرض-أرض، من مواقع مختلفة وإلى اتجاه البحر الشرقي والبحر الغربي.

وهذه المرة الأولى منذ تقسيم الكوريتين التي يُطلق فيها الشمال صاروخا باليستيا في اتجاه الجنوب متجاوزا خط الحدود الشمالي.

يذكر أن المنطقة الكورية منزوعة السلاح هي منطقة حزام أمني بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية يمنع وجود السلاح فيها باتفاق مشترك بين حكومتي البلدين.