ذكرت النبأ شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد استنكر في وقت سابق اليوم الأربعاء إطلاق كوريا الشمالية لأول صاروخ لها على منطقة قريبة من المياه الإقليمية للجنوب منذ تقسيم شبه الجزيرة قبل أكثر من سبعة عقود، واصفا ذلك ب"الأمر غير المقبول".

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية - في بيان صحفي - "إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخ لأول مرة منذ تقسيم شبه الجزيرة هبط بالقرب من مياهنا الإقليمية جنوب خط الحدود الشمالي، هو أمر نادر للغاية وغير مقبول"، مضفية "جيشنا تعهد بالرد بحزم على هذا الاستفزاز".

ووفقا لجيش كوريا الجنوبية، أطلقت كوريا الشمالية في وقت سابق اليوم عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي، حلق أحدها عبر حدودها البحرية الفعلية مع كوريا الجنوبية.