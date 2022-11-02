

وقال وزير الهجرة الكندي، شون فريزر، في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، إن "هذه الخطوة ضرورية لضمان الازدهار الاقتصادي لكندا حيث تكافح البلاد مع نقص العمالة مما أدى إلى مليون وظيفة شاغرة".



وأضاف فريزر: "خطتنا تركز على النمو الاقتصادي .. وبحلول السنة الثالثة للخطة سيتم قبول 60 % من المهاجرين الجدد ضمن فئات الهجرة الاقتصادية".



وتسعى الخطة لوصول 465 ألف شخص من خارج البلاد في عام 2023، يرتفع إلى 500 ألف في 2025، مع التركيز الشديد على قبول الأشخاص بناءً على مهارات العمل أو الخبرة.



وفي الوقت نفسه، تخطط أوتاوا لزيادة معتدلة في عدد أفراد الأسرة الذين سيتم قبولهم في البلاد، وانخفاض إجمالي في عدد اللاجئين.