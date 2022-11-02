كل ما تريد معرفته عن التهاب القرنية.. الأعراض والعلاج

أعراض التهاب القرنية

الأعراض الشائعة لالتهاب القرنية هى:

عين حمراء

الإحساس بجسم غريب فى العين

ألم فى العين

الحساسية للضوء

عيون دامعة

رؤية مشوشة

ضعف فى الرؤية

ما هى أنواع التهاب القرنية؟

التهاب القرنية المعدى

يحدث هذا بسبب:

- الفيروسات ، مثل فيروس الهربس البسيط من النوع الأول ، أو فيروس جدرى الماء ، أو الفيروسات التى تسبب بعض التهابات الجهاز التنفسى العلوى

بكتيريا

طفيليات

الفطريات

نقص فيتامين أ

الاستخدام غير المناسب للعدسات اللاصقة ، مثل ارتدائها لفترة طويلة ، أو عدم تنظيفها بشكل صحيح أو ارتدائها أثناء السباحة

التهاب القرنية غير المعدى

يمكن أن يكون سبب ذلك:

إصابة القرنية ، مثل خدش

جفاف أو التهاب القرنية

جسم غريب في العين

التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية

الحساسية

الاستخدام غير المناسب للعدسات اللاصقة، مثل ارتدائها لفترة طويلة، أو عدم تنظيفها بشكل صحيح أو ارتدائها أثناء السباحة.

منع التهاب القرنية

أفضل طريقة للوقاية من التهاب القرنية هى البحث عن أعراض مثل احمرار العين والألم وعدم الراحة وتغير الرؤية. نظافة العدسات اللاصقة ضرورية أيضًا للوقاية.

إذا كنت ترتدي العدسات اللاصقة، فمن المهم جدًا اتباع الخطوات المناسبة لتنظيف وتعقيم العدسات وتغييرها عند الحاجة هذا يمنع البكتيريا والأجسام الأخرى غير الصحية من إصابة عينيك.

علاج التهاب القرنية

أسباب التهاب القرنية متنوعة لذلك يختلف العلاج بناءً على التشخيص.

لالتهاب القرنية غير المعدي

حالة خفيفة: الدموع الاصطناعية

الحالة الشديدة: ضمادة لحماية العين وأدوية مضادة لالتهاب العين

لالتهاب القرنية المعدى

الحالة الخفيفة: قطرات عين مضاد حيوي أو مضاد للفيروسات أو فطريات ، حسب سبب العدوى

الحالة الشديدة: دواء يؤخذ عن طريق الفم

من المهم زيارة الطبيب عند ظهور العلامات الأولى لأعراض التهاب القرنية، إذا لم يتم علاج التهاب القرنية، يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، مثل تندب القرنية، والتهابات القرنية المتكررة، وفقدان الرؤية المؤقت أو حتى الدائم.