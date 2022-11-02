كلية التمريض جامعة كفر الشيخ تنفذ سيناريو محاكاة لحادث وكيفية التعامل معه.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

نظمت كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، ورشة عمل عملية بعنوان «خدمات هيئة الإسعاف المصرية ودور أبطال الإسعاف في تقديم الرعاية العاجلة»، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة مها أبو جازية، عميد كلية التمريض.

وأشرف على هذه الفعالية التدريبية الدكتورة نجوى جودة، وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع والدكتور صباح أبو الفتوح، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء الهيئة المعاونة بقسم تمريض الحالات الحرجة والطوارئ، وحاضر في ورشة العمل الدكتور أحمد عبد الفتاح الجنزوري، مدير عام هيئة الإسعاف بكفر الشيخ.

وتضمنت ورشة العمل عرض سيناريو محاكاة لحادث وكيفية التعامل السريع ونقل المصاب وتقديم الرعاية العاجلة من أمام الكلية، وجرى استكمال ورشة العمل داخل مقر الكلية بشرح محتويات سيارة الإسعاف وتدريب طلاب التمريض بالكلية على كيفية تقديم الخدمات الإسعافية والتعامل مع الأجهزة الحديثة من داخل سيارة الإسعاف.