قيادات تموين الأقصر يتابعون الأسعار فى المحلات والمخازن والسلاسل التجارية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة لمتابعة توافر السلع والعمل فى المخابز البلدية والأسواق والسلاسل التجارية، برفقة الرائد مهاب رسلان نائب رئيس وحدة مباحث تموين الأقصر، ومفتشى التموين، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين، والتأكد من عدم إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

وتم خلال جولة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، المرور على الأسواق والمحلات العامة والسلاسل التجارية والمخازن، لمتابعة توافر السلع وعدم رفع الأسعار على المواطنين، وكل من المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، وخلال جولات قيادات تموين الأقصر، التقى وكيل الوزارة بالمواطنين وقام بسؤالهم عن مدى مناسبة الأسعار لهم وعدم زيادتها.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه يتم تنظيم تلك الجولات بعد حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث جاء في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأسره.

فيما وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تعليماته للجهات المعنية لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال مجلس المحافظين.

كما أكد محافظ الأقصر، على ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة، ووجه محافظ الأقصر، بمتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية، وتحرير محاضر للمخالفين، ومتابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه يوجد منافذ ثابتة ومتنقلة ، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية ، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية ، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور .

وأكد المحافظ على عدم إعطاء الفرصة للتجار وأصحاب المحلات للمغالاة في الأسعار واستغلال المواطنين ، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الاتصال بغرفة العمليات بالمحافظة 2374903، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو الاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588.