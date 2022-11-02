قلعة قايتباى بالإسكندرية تستقبل الفوج السياحى الكندى الأمريكى

الاسكندرية جاكلين منير

استقبلت قلعة قايتباي، اليوم، الاربعاء، الفوج السياحي الكندي الامريكي، والذي وصل اليوم، ميناء الاسكندريه البحري علي متن الباخرة "بوناتيت"، حيث حرص الفوج السياحي علي تفقد كافة معالم قلعة قايتباي من اسوار داخلية، والبرج الرئيسي والمسجد الآثري، وصهريج القلعة والسراديب الساحلية، وكان في استقبالهم محمد متولي مدير عام آثار الاسكندرية، محمد عز المشرف علي قلعة قايتباي و مفتشي المنطقة

ومن الجدير بالذكر، أن قلعة قايتباي من أكبر المواقع الأثرية المفتوحة للزيارة علي مستوي محافظات الوجة البحري وتعتبر قبلة لكل زائري محافظة الإسكندرية

وتقع قلعة قايتباى فى نهاية جزيرة فاروس بأقصى غرب الإسكندرية، وشيدت فى مكان منارة الإسكندرية القديمة التى تهدمت سنة 702هـ أثر الزلزال المدمر الذى حدث فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد بدأ السلطان الأشرف أبو النصر قايتباي بناء هذه القلعة فى سنة 882 هـ وانتهى من بنائها سنة 884 هـ.

وكان سبب اهتمامه بالأسكندرية كثرة التهديدات المباشرة لمصر من قبل الدولة العثمانية والتى هددت المنطقة العربية بأسرها وقد اهتم السلطان المملوكى قانصوه الغورى بالقلعة فزاد من أهميتها وشحنها بالسلاح.