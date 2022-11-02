اليوم السابع
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الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:59 م
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قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو بالكامل بأسوان 12 ساعة للصيانة

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 07:35 م
قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو بالكامل بأسوان 12 ساعة للصيانة انقطاع مياه الشرب
أسوان عبد الله صلاح

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، عن قطع مياه الشرب عن مدينة إدفو والأحياء السكنية التابعة لها، لمدة 12 ساعة بداية من مساء اليوم، حتى صباح غد الخميس.
 
وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بإجراء أعمال البنية التحتية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة أدفو ، سيتم قطع المياه عن الأحياء والمناطق السكنية بالمدينة بالكامل وذلك إعتباراً من الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 / 11 / 2022 وحتى الساعة الثامنة من صباح غدا الخميس الموافق 3 / 11 /2022.
 
وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.

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