قطع الكهرباء 4 ساعات عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف اليوم وغدا

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء أنه تقرر فصل التيار عن بعض الأماكن بمدينة بنى سويف اليوم الأربعاء وغدا الخميس، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات التى تخدم تلك المناطق.



وبحسب بيان القطاع فقد تقرر قطع الكهرباء اليوم الأربعاء عن منطقة الحميات، وغدا الخميس عن منطقة بنى عطية والأباصيرى ومربع الفيلات، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 صباحا.



ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدًا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.