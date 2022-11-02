فيديو لصندوق مكافحة الإدمان عن أضرار التدخين.. يسبب سرطان الرئة والسكتة الدماغية

كتب مدحت وهبة

نشرت الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي "فيس بوك " فيديو جراف عن أضرار التدخين وتدميرة للصحة وأن السيجارة الواحدة تحتوى على أكثر من 10 مواد كيميائية مسببة للسرطان، كما يسبب التدخين انتفاخ الرئتين والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة أيضا تضيق الأوعية الدموية ما يؤدى إلى إعاقة تدفق الدم وإضعاف جدران الأوعية الدموية وجلطات الدم والإصابة بالسكتة الدماغية ويسبب التدخين سرطان الفم والحلق، كما يسبب الضعف الجنسى، كما يتسبب التدخين في قتل 8 مليون شخص سنويا في العالم .



ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ البرامج التوعوية عن أضرار تعاطى المواد المخدرة لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، حيث إنه من ضمن المعتقدات الخاطئة لدى البعض، هي أن تعاطى المواد المخدرة يساعد على التركيز لفترات طويلة أو تنشيط الذاكرة أو تساعد على القدرة البدنية وغيرها من المفاهيم المغلوطة، كما يقدم الخط الساخن للصندوق "16023” كافة الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة .