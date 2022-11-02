اليوم السابع
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غانا تتسلم رئاسة مجلس الأمن عن شهر نوفمبر الجارى

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:37 ص
غانا تتسلم رئاسة مجلس الأمن عن شهر نوفمبر الجارى مجلس الأمن - أرشيفية
كتبت: هند المغربي

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تسلمت دولة غانا رئاسة مجلس الأمن عن شهر نوفمبر الجارى هارولد أدلاى أجيمان مندوب غانا الدائم لدى الأمم المتحدة وذلك خلفا لرائسة الجابون لمجلس الأمن عن شهر أكتوبر الماضى

 

حيث تابع مجلس الأمن الدولى خلال أكتوبر عن كثب تطورات الأوضاع فى الازمة الأوكرانية الروسية وكذلك فى بوركينا فاسو فى أعقاب الانقلاب العسكرى الذى شهدته البلاد فى الثلاثين من شهر سبتمبر الماضى وإطاحة رئيسها باول هنرى داميا.

 

كما عقدت رئاسة الجابون جلسة عمل خاصة حول متطلبات تعزيز الأمن والسلم فى القارة الأفريقية بمشاركة الدكتورة غادة والى المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمواد المخدرة والقت كلمة عن متطلبات التعاون الدولى فى مجال مكافحة أنشطة العصابات المسلحة وشبكات الإجرام المنظم والإرهاب وكافة أشكال دعمهما ومكافحة التهريب غير المشروع للمخدرات والبشر فى القارة الأفريقية، كما شارك مفوض الاتحاد الأفريقى للشئون السياسية والسلم والأمن.

 

وخلال رئاستها ستتابع غانا الأوضاع فى أوكرانيا وكذلك مبادرة الحبوب بالإضافة إلى عقد اجتماع حول مكافحة الإرهاب وأهميته بالنسبة للسلام والأمن العالميين والتنمية.

 


الامم المتحدة

مجلس الامن

غانا

رئاسة مجلس الامن



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