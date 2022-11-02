عمليات التموين بدمياط تتلقى 6 شكاوى للامتناع عن البيع وزيادة التسعيرة

فريق المحافظات

تلقت غرفة عمليات مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام تموين دمياط 6 شكاوى متنوعة من المواطنين فى مدينة دمياط ومحيطها حول استغلال بعض التجار والبيع بأزيد من التسعيرة المقررة والامتناع عن بيع الأرز.

وكلف مدير عام تموين دمياط مفتشى المديرية وحماية المستهلك ببحث شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد اكدت على المتابعة المستمرة للمخابز للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات المقررة، وأيضًا مستودعات الغاز لمتابعة وزن الاسطوانات وفقًا للضوابط المحددة،، موجهة بتقديم تقرير يومى عن المخزون الاستراتيجى للسلع، كما ناشدت المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أى محاولات من التجار للمبالغة فى أسعار السلع والمضاربة بها وذلك من خلال التواصل مع أرقام057/2264121" و" 114" غرفة عمليات محافظة دمياط و" 19588" جهاز حماية المستهلك و"0572212319" مديرية التموين والتجارة الداخلية و"057/2223740" مباحث التموين.