عادات مضرة لصحتنا اليومية.. أبرزها استخدام غسول الفم

كتبت فاطمة ياسر

تؤثرعاداتنا اليومية على صحتنا وحياتنا اليومية دون أن ندرك، فيمكن أن يقوم الأشخص ببعض العادات المدمرة، لذا من الأفضل أن تكون لديك معرفة بما هو جيد وسيئ بالنسبة لك، وهو ما يقدمه ذلك التقرير المنشور عبر موقع “brightside”:

- استخدام غسول الفم، فالمواد المستخدمة فيه ليست مصممة لإزالة البكتيريا، فتحتوي معظم غسولات الفم على مواد يمكن أن تسبب جفاف الفم وتجلب القليل من البكتيريا والجراثيم إلى فمك، وهذا يسبب رائحة الفم الكريهة، و حاول الحصول على "غسول الفم العلاجي" الذي لا يحتوي على أي من هذه المواد ويحتوي على المنثول أو الفلورايد بدلاً من ذلك.

-تناول البقوليات كالفول والفاصوليا، فهما يحتويان علي فيتات ، وهو حمض يقف في طريق إنتاج الكالسيوم، و من أجل الحفاظ على صحة عظامنا ، نحتاج إلى تناول الأطعمة التي تساعد أجسامنا على امتصاص الكالسيوم ، ولذا يؤدي تناول الفاصوليا إلى عكس ذلك ، حيث لا يسمح لأجسامنا بامتصاصها ، مما قد يؤدي إلى ضعف العظام.

-تناول السبانخ فهي تحتوي علي الكالسيوم ، ولكنه يحتوي أيضًا على شيء يسمى الأكسالات الذي يمكن أن يعيق إنتاج الكالسيوم، ولا يجب أن تتوقف عن تناول السبانخ ، بل قم بدمجه مع الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكالسيوم، فعلى سبيل المثال ، يمكنك مزج الجبن والسبانخ للحصول على هذا المعدن المهم الذي يحتاجه جسمك.

-لبس الملابس الضيقة، قد يتسبب في الإصابة بعدوى الخميرة لدى النساء ، خاصة إذا كنت تتعرق كثيرًا، ومن المهم ارتداء ملابس تسمح بتدفق الدم في جميع أنحاء جسمك.