طقس بورسعيد.. سيولة مرورية بطريق "بورسعيد / الإسماعيلية" وسط وسط أجواء مستقرة

بورسعيد ـ محمد فرج

رصد "اليوم السابع" اليوم الأربعاء سيولة مرورية بطريقى بورسعيد / الإسماعيلية وسط أجواء مستقرة فضلاً عن طقس مائل للحرارة وسيولة فى حركة السيارات المتجهة إلى مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وبالتحديد بمدخل بورسعيد الجنوبى والمحاور الرئيسية المتجهة إلى الهيئة العامة للاستثمار التى تشهد توافد العاملين إلى مصانع الملابس الجاهزة.

ومن جانبها أكدت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪.