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طقس الخليج .. سحب رعدية فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت وصحو بالإمارات

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 08:00 ص
طقس الخليج .. سحب رعدية فى السعودية ومائل للحرارة فى الكويت وصحو بالإمارات طقس الخليج
كتب : أحمد علوى

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حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم، الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022، فى السطور التالية.

 

السعودية:

الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل تمتد الى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

الإمارات:
 

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

الكويت:
 

مائل للحرارة و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية في وقت لاحق .


طقس الخليج

درجات الحرارة فى الخليج

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