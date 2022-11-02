طقس الإسكندرية الآن.. مستقر نسبيا وهيئة الأرصاد انخفاض درجات الحرارة.. صور

الإسكندرية - فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس فى محافظة الإسكندرية اليوم الابعاء ، حيث تشهد المحافظة منذ الصباح استقرار نسبيًا فى الطقس على كافة أحياءالإسكندرية، رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار متوسطه علي السواحل الشمالية ، مع انخفاض في درجات الحرارة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت استمرار فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد، حيث متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى المناطق الداخلية على (جنوب الوجه البحرى -مدن القناه -ووسط سيناء-القاهرة الكبرى).



وتابعت هيئة الأرصاد: كما يستمر الطقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية.



ويشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وأمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث 40٪، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 50٪.



كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.



الطقس-اليوم



حالة-الطقس-اليوم-في-الإسكندرية



حالة-الطقس-بالإسكندرية



حالة-الطقس-في-الإسكندرية



طقس-الاسكندرية



طقس-الاسكندرية-اليوم