طالب بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل لاعب بدورى مراكز الشباب ويقضى معايشة بمارسيليا

أسيوط - فريق المحافظات

هنأ الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الطالب محمد عاطف بكلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة لحصوله على جائزة أفضل لاعب فى دورى مراكز الشباب مع مركز شباب الخارجة الفائز بدرع البطولة فى الموسم الماضى، وهى الجائزة التى شملت فوزه بفترة معايشة مع نادى مارسيليا الفرنسى مقدمة من الشركة الراعية للبطولة، مؤكداً إيمان إدارة الجامعة أن العملية التعليمية لا تتوقف عند قاعة المحاضرات، بل تمتد لتشمل الأنشطة الطلابية، التى تكمل الدراسة وتخلق فرصًا للصداقات والنمو واكتشاف الذات.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على دعم المواهب الطلابية وتنميتها ورعاية الطلاب الموهوبين وإزالة المعوقات التي قد تحول دون ممارستهم للأنشطة خلال الدراسة.

وأشار الدكتور سعودى محمد حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية إلى أن الطالب يلعب لنادى بترول أسيوط وتم تصعيده فى يناير الماضي للفريق الأول، وطالب مسئولو مركز شباب الخارجة أن يشارك معهم فى دورى مراكز الشباب فوافق ناديه وأجاد الطالب مع مركز شباب الخارجة وفاز باللقب.



رئيس جامعة أسيوط يهنئ طالبا لفوزه بجائزة أفضل لاعب وحصده درع دوري مراكز الشباب