ضبط 25 طنا من الدقيق المدعم بالسوق السوداء بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بضرورة تكثيف حملات مراقبة الأسواق والمحلات والمخابز والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين وعدم احتكار السلع ومنع التلاعب بالأسعار.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بحملة تموينية بالتعاون مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 92 محضرًا، منها 31 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، محضرين للبيع بأزيد من السعر المقرر و21 محضرا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن المخابز، ومحضر سلع منتهية الصلاحية (غش تجاري).

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و9 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و8 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و6 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرًا لعدم وجود سجل بالمخبز، و محضرين تصرف في الدقيق، ومحضر للتوقف عن الإنتاج، ومحضر لتجميع الدقيق.

وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملة أسفرت عن ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق المدعم تقدر ب 25طن، كما تم ضبط أحد المخابز لتجميعه دقيق مدعم بكمية تقدر بطن من الدقيق بهدف الربح والاستيلاء على المال العام.

وفي سياق آخر، تم ضبط كمية تقدر بـ1500 عبوة مشروبات (قرفة وكركدية وينسون) منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية، وأيضًا تم ضبط أحد التجار لامتناعه عن بيع كمية من الأرز تقدر ب ربع طن أرز، مضيفا، أنَّ الحملات تتم بشكل يومي ومستمر لضبط العمل بالأسواق والمحلات التجارية والمخابز وتقديم منتجات آمنة للمواطنين، بناءً على توجيهات محافظ الإسماعيلية.