ضبط 1000 قناع تنفس أطفال منتهية الصلاحية في طنطا

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة و برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين ضمت فى عضويتها ياسر مراد مديرالادارة ومحمد الشيخ مدير الرقابة تم ضبط 1000 ماسك تنفس أطفال إنتهاء سبتمبر 2022 بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

كانت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية حملة تموينية مكبرة بناءا على تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة ورصد ومتابعة توريدات الأرز الشعير موسم 2022 بدائرة مركز ومدينة زفتى بالمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية وضبط الأسعار ومتابعة مدى إلتزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار.

وقد تشكلت الحملة من السعودي عبد الحميد وناصر العفيفى و أشرف شرف المفتشين بإدارة الرقابة التموينية أسفرت الحملة عن ضبط تاجر غلال وحبوب زراعية لحيازته اثنان طن ونصف أرز شعير بدون تفويضات أو موافقات مسبقة من الجهات الرقابية لتجميع الكمية.

كما تم ضبط مصنع منظفات صناعية لحيازة نصف طن منظفات صناعية منتهية الصلاحية وكذلك حيازة طن كلور منظف بدون بيانات دالة على صلاحيته أو جهة تصنيعه، وضبط محل أسمدة زراعية لحيازة 5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر.

وأثناء إجراء محاولة شراء اثنين شيكارة أرز أبيض من محل بيع حبوب وغلال زراعية وتمت عملية الشراء بالفعل وتم ضبط ذلك المحل لقيامه ببيع الكمية المشتراه بسعر أزيد من سعرها المقرر بمبلغ 280 جنيه تم توريد 25 طن أرز شعير. تم تحرير محاضر جنح بالمخالفات والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.