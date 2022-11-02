ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بكفر الزيات

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة تموينية بكفر الزيات تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية أثناء المرور، وتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري واحتكار وحجب السلع الغذائية عن التداول ورفع أسعارها.

أسفرت الحملة عن ضبط المسؤل عن احد محلات بيع المواد الغذائية بمدينة كفر الزيات لحيازتة بغرض البيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم ضبط 179 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وضبط المسؤل عن احد محلات بيع المواد الغذائية بناحية كفور بلشاي لحيازتة بغرض البيع 132عبوة مواد غذائية وحلوي أطفال منتهية الصلاحية كما تم ضبط المسؤل عن احد محلات بيع المواد الغذائية بناحية قرية النحارية لحيازتة بغرض البيع مكرونة مجهولة المصدر وغير مدون عليها سعر البيع بالمخالفة للقرار الوزاري 330 لسنة 2017.وتم ضبط 450 كيس مكرونة بانواع مختلفة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 10محضر جنحة عدم اعلان عن الأسعار للمسؤولين عن عن محلات مواد غذائية بمدينة كفر الزيات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.