ضبط كميات من الزيت والأرز والسكر داخل مخزنين بالمنيا وعرضها بأسعار مخفضة

المنيا - حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولاته المفاجئة على الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، وذلك لمتابعة توافر السلع والمواد الغذائية، حيث قاد المحافظ اليوم حملة تموينية مكبرة على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية بمركز أبوقرقاص.



يأتي ذلك في ضوء تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار ، جاء ذلك بحضور، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، اللواء محمد عزت رئيس مدينة أبوقرقاص، وطه الفلاح رئيس جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين.



وخلال الحملة، تم ضبط مخزن به 25 طن من السكر بمدينة ابوقرقاص، حيث وجه المحافظ بتوزيعها على المنافذ بالقري وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، كما وجه المحافظ خلال الحملة بتحرير محضر لأحد التجار وذلك لسوء تخزين احد السلع الغذائية داخل مخزن غير ملائم لذلك مما قد يتسبب في عدم صلاحية السلع.



كما أسفرت الحملة عن ضبط مخزن للسلع والمواد الغذائية، يحتوي على كميات كبيرة من الزيت والأرز والسكر، حيث أصدر المحافظ توجيهاته بعرض الكميات المضبوطة بمنفذ بيع السلع بمدينة ابوقرقاص وبيع باقي الكميات بمدينة المنيا، بأسعار مخفضة تناسب كافة فئات المواطنين، كما شدد محافظ المنيا على ضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح للجميع.



وخلال جولته بالأسواق، التقي محافظ المنيا بعدد من المواطنين، حيث أشاد المواطنون بالمتابعة اليومية من قبل أجهزة المحافظة للأسواق والتي ساهمت في ضبط السلع، حيث أكد محافظ المنيا أنه ليس ضد تحقيق المكاسب للتجار ولكنه ضد الاحتكار والمبالغة في الأسعار، وطمأن المحافظ، المواطنين خلال الحملة بتوافر جميع السلع والمواد الغذائية بالأسواق، مؤكداً علي تكثيف الحملات بصفة يومية لضبط التجار محتكري السلع الغذائية، بغرض زيادة أسعارها، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وحماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.