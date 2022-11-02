ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بمنطقة شرق الدلتا، من ضبط شاب عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش "11 قطعة صغيرة ملفوفة بورق الألومنيوم" و3 طرب حشيش قبل قيامه بترويجها على عملائه بالمنصورة محافظة الدقهلية.

وكانت معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا، عن قيام أحد العاطلين ويدعى "رحيم . هـ .أ. ع" 17 سنة، مقيم بمنطقة جديلة دائرة قسم ثان المنصورة، بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع، واستعداده لتسليم كمية من المخدرات على عملائه بالمنصورة.

بتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة جرى إعداد مأمورية ضبطية بقيادة العقيد عمر عبد المتعال، المفتش بالإدارة بمنطقة شرق الدلتا، وضبط المتحرى عنه بشارع قاعود بمنطقة كفر البدماص بالمنصورة، وبحوزته شنطة يد سوداء صغيرة الحجم وبداخلها "11 قطعة صغيرة لمخدر الحشيش ملفوفة بورق الألومنيوم"، و3 طرب حشيش وبمواجهته في محضر الشرطة بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13377 / 309 جنايات قسم ثان المنصورة لسنة 2022، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.