اليوم السابع
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ضبط شخص اختلس أموال من عهدته فى الإسكندرية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:35 م
ضبط شخص اختلس أموال من عهدته فى الإسكندرية أموال - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (مسئولى إحدى الشركات - كائنة بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بقيام أحد الموظفين بالشركة باختلاس بضائع من عهدته، مما أضر بأموال الشركة جهة عمله.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أمين عهدة بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) باستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى والمنوط به إستلام عهدة الشركة من البضائع المختلفة، وذلك لبيعها وتوريد ثمنها عقب ذلك للشركة محل عمله وقيامه باختلاس كمية من البضائع والامتناع عن توريد قيمتها للشركة محل عمله "دون وجه حق" ولعدم اكتشاف أمره وتسوية عهدته مستنديًا امتنع عن إثبات البضائع المختلسة بكشوف عهدة مخزن فرع الشركة المشار إليها.

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لكافة المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وحبس المتهم.

 


اختلاس

الداخلية

حوادث

الاسكندرية



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