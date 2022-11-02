اليوم السابع
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ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن بأسلوب "المغافلة"

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 12:43 م
ضبط سيدة بالقاهرة لقيامها بسرقة مشغولات ذهبية من مسكن بأسلوب "المغافلة" مشغولات ذهبية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة بقيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

 

وبالانتقال تبين أنها (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية) مجهولة المصدر، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات تعمل طرفها بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


جرائم السرقة

امن القاهرة

مشغولات ذهبية



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