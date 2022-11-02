صندوق مكافحة الإدمان يستقبل 300 متطوع من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

كتب مدحت وهبة

استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، 300 طالب وطالبة من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، من إجمالى 1200 طالب وطالبة تقدموا للانضمام لرابطة متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الدكتور زغلول عباس عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالجامعة، حيث تم عقد مقابلات لكل من تقدم للرغبة في العمل التطوعي لدى الصندوق، واختيار من اجتازوا اختبارات التطوع ممن لديهم القدرة على التواصل والعمل الجماعي وأيضا العمل الميدانى ومن لديهم المواهب المختلفة لاستثمارها فى تنفيذ برامج التوعية ويصل عدد المتطوعين لدى الصندوق حاليا إلى ما يقرب من 32 ألف متطوع على مستوى محافظات الجمهورية.

ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مؤكدا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب فى تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان، وأنه سيتم عقد سلسلة من اللقاءات والورش التدريبية لهؤلاء الطلاب، لإعدادهم كوادر تطوعية وتدريبهم على كيفية تنفيذ البرامج التوعوية تحت إشراف المتخصصين في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى على التقاء الطلاب الجدد من الشباب والفتيات الراغبات في الانضمام لرابطة متطوعى الصندوق، مؤكدا على أهمية دورهم فى تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات من خلال أساليب ابتكارية وإبداعية تتماشى مع كل مرحلة عمرية من الفئات المستهدفة بهدف رفع الوعي للمشكلة المجتمعية، لاسيما مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن حملة "أنت أقوى من المخدرات" بين فئات المجتمع المختلفة، لافتا إلى أنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق.