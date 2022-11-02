"صحة أسوان": تزويد الطب الوقائى بأحدث سيارة لحفظ ونقل اللقاحات.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أنه تم إمداد إدارة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، بأحدث طراز سيارة ثلاجة لحفظ ونقل الطعوم واللقاحات من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تزويد إدارة الطب الوقائي أيضاً بثلاجات لحفظ الطعوم واللقاحات وتم توزيعها على الوحدات الصحية بالمحافظة، وأيضاً أجهزة لقياس درجات الحرارة الثلاجات.

وأشار إلى أنه تم رفع كفاءة سلسلة التبريد بالمحافظة بتوفير صناديق تبريد وحوامل الطعوم، لاستخدامها لنقل الطعوم واللقاحات من المخزن الرئيسي بالمديرية إلي مختلف الإدارات الصحية.



السيارة الجديدة



السيارة مزودة بالإمكانيات



السيارة



سيارة نقل اللقاحات