شرطة التموين تضبط 1700 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء محمد فتح الله مساعد وزير الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1700) قضية تموينية متنوعة.

وتمكنت القوات من ضبط (2) قضايا حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت (47٫940 طن أرز أبيض - مكرونة) ، (483) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (22٫700 طن دقيق أبيض "عينى" - 25,022 طن " سكر حر – مسلى – زيت طعام – مكرونة – نشا - جبن – أرز أبيض – مربى – معجون طماطم" – 70350 قطعة "ولاعات – إطارات وبطاريات سيارات" – 33200 عبوة ملح طعام – مكرونة – غاز ولاعات" - 2305 عبوة سجائر) ، وكذا ضبط (708) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق بلدى مدعم "مستندى - عينى" – 160 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 110 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 42 قضية توقف عن الإنتاج - 386 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (3,650 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 2,600 طن دقيق بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (20) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (29.750 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" - 7,600 طن "سكر تموينى - تقاوى مُدعمة" – 360 عبوة زيت تموينى - 106500 لتر مواد بترولية).. بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (139,512 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (33,400 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى"- 2.600 طن دقيق بلدى "عينى" - 22,700 طن دقيق أبيض "عينى" – 7٫600 طن "سكر تموينى – تقاوى مدعمة" - 72,962 طن " سكر حر – مسلى – زيت طعام – مكرونة – نشا - جبن – أرز أبيض – مربى – معجون طماطم") ، وكذا (106500 لتر مواد بترولية – 70350 قطعة "ولاعات – إطارات وبطاريات سيارات" – 33200 عبوة "ملح طعام – مكرونة – غاز ولاعات" - 360 عبوة زيت تموينى - 2305 عبوة سجائر") كان أبرزها ضبط (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" – بمحافظة الجيزة) وبحوزته كمية قدرها (44,5 طن أرز أبيض - مكرونة) معبأة داخل عبوات قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى (5 طن أرز أبيض) منتهى الصلاحية غير صالح للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة.

ونجحت الجهود في ضبط (المدير المسئول عن مستودع لتوزيع الدقيق البلدى المدعم على المخابز البلدية – بمحافظة المنوفية) لتصرفه فى كمية قدرها (30 طن دقيق بلدى مدعم مستندى) قام بالإتجار فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (المدير المسئول عن مخبز سياحى – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (12٫5 طن دقيق أبيض "عينى") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعه بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (14000 عبوة "مكرونة – ملح طعام") بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الغربية، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات – بمحافظة القليوبية) لتجميعه كمية قدرها (88000 لتر "سولار - بنزين") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (33) قضية بمضبوطات بلغت (392,820 طن "أرز شعير").

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضايا بمضبوطات بلغت (28 قطعة "10 قطعة صوتية – 18 قطعة ملصق")، وضبط (2٫9 طن "مصنعات لحوم – تونة – معجون جبن مطبوخ") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (2٫32 طن "مقطعات لحوم") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط (2٫4 طن أسماك "ماكريل - رنجة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (35٫232 طن "إضافات أعلاف حيوانية") بدون بيانات مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات عليها علامات وبيانات وهمية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات بالغ الضرر على الثروة الحيوانية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية وضبط (4 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة السمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (29) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (3805 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).