سياحة الشتاء ..تعرف على متاحف الإسكندرية وأماكن تواجدها وأسعارها

الإسكندرية - جاكلين منير

تتمتع محافظة الإسكندرية بمجموعة من المتاحف الفردية التى تجعلها مدينة سياحية رائعة فى فصل الشتاء، حيث ينخفض الإقبال على الشواطئ المنتشرة بطول ساحل الإسكندرية، وتتجه الأنظار نحو المناطق الأثرية والسياحية بها، خاصة سياحة المتاحف بأنواعها المختلفة.

ونستعرض فى السطور التالية مجموعة من أروع المتاحف بمحافظة الإسكندرية، ومواعيد استقبال الجمهور وأسعارها وأماكن تواجدها.

أولا: متحف الإسكندرية القومي

يوجد فى شارع فؤاد بالقرب من ساعة الزهور، ويفتح المتحف أبوابة من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، أما عن أسعار المتحف فهى 5 جنيهات للطالب المصرى، 20 جنيها للمصرى، 50 جنيها للطالب الأجنبى، و100 جنيه للسائح الأجنبي.

ثانيا: متحف المجوهرات الملكية

يوجد المتحف فى شارع أحمد يحيى بمنطقة زيزينيا شرق الإسكندرية، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وأسعار المتحف 5 جنيهات للطالب المصرى، 20 جنيها للمصرى، 50 جنيها للطالب الأجنبى، و100 جنيه للسائح الأجنبى.

ثالثا: مجموعة متاحف مكتبة الإسكندرية

متحف الآثار داخل المكتبة، ويفتح يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا وحتى 3.30 عصرا، وأسعاره هى 5 جنيهات للمصرى، و50 جنيها للسائح الأجنبي.

متحف المخطوطات، يقع داخل المكتبة، ويفتح يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا وحتى 3.30 عصرا، وأسعاره هى 5 جنيهات للمصرى، و50 جنيها للسائح الأجنبي.

متحف السادات، يوجد داخل القبة السماوية، ويفتح يوميا ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحا وحتى 3.30 عصرا، والدخول مجانا.

رابعا: مجمع الفنون الجميلة

ويوجد مجمع الفنون الجميلة بشارع منشا بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، ويفتح أبوابة للجمهور يوميا ما عدا الجمعة والاثنين من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء، ويضم كلا من مكتبة البلدية، متحف الخط العربى، متحف الفنون الجميلة، وجميعها مجانا ما عدا متحف الفنون الجميلة بسعر دخول 5 جنيهات.

خامسا: مركز محمود سعيد للمتاحف

ويوجد مركز محمود سعيد للمتاحف فى شارع محمد باشا سعيد بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية ، ويفتح أبوابه للجمهور يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء ، و يضم كلا من متحف محمود سعيد باشا ، و سعر الدخول 5 جنيه ، متحف سيف وأدهم وانلى و سعر الدخول 10 جنيه ، متحف الفن المصرى الحديث ، و سعر الدخول 20 جنيه

سادسا: متحف كفافيس

ويوجد متحف كفافيس فى شارع كفافيس المتفرع من شارع إسطنبول محطة الرمل، ويفتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 4 مساء، وسعر الدخول 5 جنيهات.

سابعا: متحف ومكتبة جمال عبد الناصر

يوجد فى شارع قنواتى متفرع من شارع مصطفى كامل باكوس، ويفتح أبوابة من السبت إلى الخميس، من الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساء، والدخول مجانا.

ثامنا: متحف الأحياء المائية

يوجد بمنطقة الأنفوشى بجوار قلعة قايتباى، ويفتح أبوابة أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، وسعر الدخول 7 جنيهات للمصرى، و25 جنيها للأجانب.

تاسعا: متحف الأسماك المحنطة

يوجد بمنطقة الأنفوشى بجوار قلعة قايتباى، ويفتح أبوابة أيام الخميس والجمعة والسبت، من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، وأيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء، وسعر الدخول 6 جنيهات للمصرى، و25 جنيها للأجنبى.