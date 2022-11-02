سعر الدولار اليوم الأربعاء 2-11-2022 فى البنوك المصرية

كتب محمود عسكر

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي المصرى 24 جنيها للشراء، 24.1 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24.1 جنيه للشراء، 24.20 جنيه للبيع، بينما سجل افي لبنك المركزى المصرى 24.11 جنيها للشراء، 24.24 جنيه للبيع.

ومن جانبه أعلن البنك المركزي المصري إلغاء الاجتماع المقرر للجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل الموافق 3 نوفمبر 2022.

وذكر البنك المركزي -في بيان له أمس الاثنين- أنه سيتم الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة الذي عقد يوم الخميس الماضي.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

14.11 جنيه للشراء.

24.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24 جنيها للشراء.

24.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.03 جنيها للشراء.

24.13 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24 جنيها للشراء.

24.10 جنيها للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.10 جنيه للشراء.

24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.15 جنيه للشراء.

24.25 جنيه للبيع.