اليوم السابع
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أكرم القصاص
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روسيا توسع عمليات الإجلاء القسري في خيرسون جنوبي أوكرانيا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 04:00 ص
روسيا توسع عمليات الإجلاء القسري في خيرسون جنوبي أوكرانيا الحرب الروسية
اش ا

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أعلنت السلطات التي عينتها روسيا في منطقة خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا، عمليات إجلاء جديدة لمدنيين، بعد أيام قليلة من مغادرة أكثر من 70 ألف شخص المنطقة التي يقترب منها الجيش الأوكراني.

وقال فلاديمير سالدو الحاكم المعيّن من موسكو في خيرسون في خطاب نشر على تلجرام "قررت توسيع منطقة الإجلاء 15 كيلومترا من نهر دنيبرو".

كذلك، يمكن قراءة على حساب إدارة كاخوفكا وهي إحدى المدن التي تشملها عمليات الإجلاء الجديدة "ستطبّق إجراءات إجلاء قسرية اعتبارا من 6 نوفمبر على الأشخاص المتبقين".

وأفاد المصدر نفسه أن عمليات "الإجلاء ستتم عن طريق البر".

وأشار سالدو الذي كان يتوجّه بالحديث إلى سكان خيرسون، وهي منطقة أوكرانية ضمتها موسكو في نهاية سبتمبر "هناك خطر فيضان" جزء من الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في مواجهة "هجوم صاروخي مكثف محتمل على سد كاخوفكا".

ووصف الحاكم الفترة بأنها "صعبة" فيما تخوض قوات كييف هجوما في المنطقة منذ أسابيع وتتقدم من الغرب إلى الشرق رغم مقاومة الجيش الروسي.

 

 


روسيا

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اوكرانيا

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الحرب الروسية



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