وأضاف ميقاتي، في تصريح صحفي اليوم وفقا لبيان من مجلس الوزراء اللبناني، أن الاتفاق أصبح في عهدة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن لبنان من ناحيته ملتزم بهذا الاتفاق الذي تم إيداعه في الأمم المتحدة، وقال "نحن لا نعتقد أن أحدا يمكن أن يزيح قيد أنملة بهذا الموضوع".

وكان الرئيس اللبناني السابق ميشال عون قد وقع رسميا في 27 أكتوبر الماضي إبان ولايته نسخة من اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وقام وفد لبناني بتسليم النسخة الموقعة للمبعوث الأمريكي اموس هوكشتين الذي قام بدور الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل وصولا للاتفاق، وذلك خلال اجتماع في الناقورة مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل - بحضور وفد إسرائيلي سلم نسخة موقعة من بلاده لهوكشتين ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ.

كما سلم وفدا البلدين، المنسق الخاص للأمم المتحدة نسخة من الاتفاق لتعديل إحداثيات الحدود البحرية للبلدين وفقا لقانون البحار.