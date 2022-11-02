رئيس جامعة كفر الشيخ: دعم وتكريم الموهوبين والمتفوقين بمختلف المجالات

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت كلية الحاسبات والمعلومات الملتقى الثاني، لتأهيل طلاب كليه الحاسبات والمعلومات لسوق العمل، اليوم الأربعاء، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف الدكتور أسامة أبوسعدة، عميد الكلية، وذلك بمشاركة طلاب الكلية وعدد من الشركات التكنولوجية المتخصصة مثل معهد ITI، مايكروسوفت، إتيدا، عالم رقمي سوفوس.

وتضمن الملتقى عدة محاور أهمها تفعيل مشاركة الخريجين في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الكلية، والاستفادة من خبرات الخريجين العاملين ومساهمتهم في إتاحة فرص عمل لحديثي التخرج، والتواصل مع ممثلي سوق العمل ومتطلبات السوق والتعرف علي مجالات التوظيف، وزيادة مهارات وكفاءة الخريجين.

كما عقدت عدد من الندوات والمحاضرات التعريفية في الكلية والأقسام والبرامج الخاصة المتاحة، وتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخرجين المتميزين وكذلك المشاركين في تنظيم الملتقى.

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن دعم وتكريم الموهوبين والمتفوقين في مختلف المجالات، يجعلنا نتوقع ظهور جيل كامل من الموهوبين الذين ينتظرهم مستقبل باهر بفضل الله ثم بتشجيع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدولة برعاية الطلاب المتفوقين، والمبتكرين ، المتعثرين وذوي الهمم، مشيراً إلى حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم وإجراء الاختبارات لرفع مستوى الخريجين، لتواكب خريجي الجامعات العالمية.

وأشاد بكلية الحاسبات والمعلومات ووصفها بأنها من الكليات المميزة فى إدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها وذلك ينعكس على طلابها وخريجيها و تحرص الكلية على تأهيل وإعداد الخريجين من خلال تنظيم دورات تدريبية فى مجالات الحاسب الآلي ونظم المعلومات وملتقيات التأهيل لسوق العمل داعيا الطلاب إلى استثمار تلك الفرصة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المتلقي يهدف إلى ربط الجامعة بسوق العمل وخلق فرص عمل لائقة لشباب الخريجين بالإضافة إلي دعوة خريجي الكلية والحاصلين علي فرص عمل بأكبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتبادل خبراتهم مع زملائهم من الطلاب ما يساعد طلاب الكلية أن يكون لهم رؤية ومعرفة مستقبلية باحتياجات سوق العمل وأن يكون لهم قدوة حسنة من زملائهم السابقين وينمي روابط اجتماعية جيدة بين طلاب الكلية ويساهم في روابط وعلاقات الطلاب ما يسهل علي الطلاب الحصول علي فرص العمل، مشيرا إلى دعوة الملتقي للشركات المشاركة لتوفير العديد من فرص العمل للخريجين .

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات تعمل على تحقيق مكانة دولية متميزة في مجالها، من حيث تقديم خدماتها لمجتمعها المحيط، وإعداد أجيال تكتسب مهارات المعرفة بمجالات تكنولوجيا المعلومات لتواكب التطور السريع في هذا المجال ومواكبة وظائف المستقبل.

وقدم د. عبدالعال التهنئة للحضور بمناسبة الملتقى الثاني لتأهيل طلاب الكلية مشيرا إلى أن الجامعة تقدم برامج دراسية متميزة لإعداد خريج قادر على التعامل مع التكنولوجيات المتقدمة، وأن كلية الحاسبات والمعلومات إضافة كبيرة للجامعة.

وقال الدكتور أسامة أبو سعده، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن الملتقى يهدف لتأهيل طلاب كلية الحاسبات لسوق العمل وربط الطلاب بسوق العمل من خلال دعوة كبرى الشركات التي تعمل في مجالات علوم الحاسب ونظم المعلومات المختلفة لإلقاء محاضرات عن احتياجاتهم من مهارات وأدوات يجب توافرها في الخريج لسهولة حصوله علي فرصة عمل.

وأضاف بأنه سيتم عرض الكثير من أفكار ومشروعات الطلاب علي كافة الشركات المشاركة بهدف توفير الدعم لتلك المشروعات أو رعايتها من إحدي تلك الشركات مما يساهم في توفير فرص عمل للطلاب وكذلك تنمية الشركات بأفكار جديدة مما يساهم في تنمية المجتمع.